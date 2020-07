Het is zover. Twee regio’s in Spanje gaan weer op slot na corona-uitbraken. Hoeveel Belgen daar zitten? En wat er met Belgen moet gebeuren die er geweest zijn? De regering heeft geen idee. Er moest zondag in allerijl een vergadering voor worden samengeroepen. Viroloog Marc Van Ranst vindt dat we best niet op reis gaan deze zomer.