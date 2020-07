Dronken bromfietser maakt het bont

Diest -

Een patrouille van de politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft afgelopen weekend een bromfietser opgemerkt die te snel op de Leuvensesteenweg reed. Hij negeerde een rood verkeerslicht waarop de politie de blauwe lichten ontstak om de bromfietser te doen stoppen. Deze bleef echter verder rijden ook toen de agenten langs hem gingen rijden. In een poging zijn aandacht te trekken gaf een agent vanuit zijn wagen enkele tikken met zijn wapenstok op zijn helm . De enige reactie die volgde was een opgestoken middelvinger. Wanneer de vluchter plots vertraagde moest de politie een noodstop uitvoeren om een aanrijding te vermijden. Andere politieploegen kwamen daarop in versterking. De bromfiets werd naar de kant gedwongen maar kwam daarbij in aanrijding met het politievoertuig en reed vervolgens in de gracht. Ook dan nog bleef de bestuurder zich verzetten tegen zijn arrestatie. De politie Hageland kwam ter plaatse om het ongeval vast te stellen. Een alcoholtest wees uit dat de bestuurder, een 32-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, stevig gedronken had . Zijn bromfiets bleek opgedreven en werd in opdracht van het Leuvense parket in beslag genomen.