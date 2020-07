Meer dan vijf miljoen mensen probeerden de sneaker van Dior en Nike te kopen

Heel wat sneakerfans zaten duidelijk te wachten op de release van de Air Jordan van Nike en Dior. Meer dan vijf miljoen mensen probeerden namelijk een paartje te pakken te krijgen, ook al waren er maar 8.000 beschikbaar wereldwijd.

Nike en Dior lanceerden op 25 juni een hoge en een lage versie van de Air Jordan, die toepasselijk Air Dior werd gedoopt. De schoenen werden voor het eerst voorgesteld in december 2019, maar de release ervan werd door het coronavirus een paar keer uitgesteld. Al dat wachten had zo duidelijk zijn gevolgen, want meer dan vijf miljoen mensen probeerden een paartje te pakken te krijgen via een daarvoor speciaal opgetrokken website. Dat blijkt uit cijfers die modevakblad WWD kon inkijken.

Nochtans waren er in totaal maar 13.000 van gemaakt. Zo’n 5.000 daarvan werden dan nog eens cadeau gedaan aan de topklanten bij Dior, die een persoonlijke invitatie kregen om een paartje op te pikken. De andere 8.000 werden dus ter beschikking gesteld van het grote publiek. Al moesten de gelukkigen daarvoor wel diep in de buidel tastten: de hoge versie kostte zo’n 2.000 euro, de lage 1.800 euro. Ondertussen vind je ze wel al online via resellers als StockX, al moet je er dan wel zo’n 10.000 euro voor over hebben.