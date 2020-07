RMG vraagt reizen naar risicogebieden af te raden

De Risk Management Group (RMG), die de overheid adviseert over de te nemen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, raadt aan om reizen naar risicozones, zoals een deel van Catalonië, af te raden. Toeristen moeten een zelfquarantaine van twee weken in acht nemen bij hun terugkeer uit dergelijk gebied.

De RMG is geen voorstander van een systematische testing van de teruggekeerde toeristen, maar raadt hen aan hun huisarts te raadplegen. Die kan op basis van de reisgeschiedenis nagaan of zij symptomen hebben en of ze in contact geweest zijn met bevestigde COVID-besmette personen tijdens de laatste week. Indien dat het geval is, zullen ze getest worden; indien niet, moeten de reizigers zichzelf gedurende hun quarantaine in het oog houden, en hun huisarts onmiddellijk contacteren indien er symptomen opduiken. De RMG vraagt deze informatie op de website www.diplobel.be van Buitenlandse Zaken te plaatsen.

vergadering van de RMG zondag gebeurde op vraag van de gewesten, die meer duidelijkheid wensten over de reizigers die terugkeren uit regio’s waar een heropflakkering van COVID-19 werd geconstateerd. De RMG verwijst zelf in haar advies naar de uitbraak in twee districten van Noordrijn-Westfalen op 23 juni, Lissabon dat op 1 juli voor 77 procent in lockdown ging en regio’s in Spanje, waar fruitgaarden, een jeugdherberg en een zorgcentrum eind vorige week een uitbraak van het virus kenden.