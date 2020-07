Herman Goossens: “Situatie in Europa zou wel eens erg chaotisch kunnen worden”

Het coronavirus is aan het heropflakkeren op verschillende plekken in Europa. Voorlopig is dat nog niet het geval in ons land, maar volgens microbioloog Herman Goossens zal het niet lang meer duren voor het zo ver is. “Laten we realistisch zijn, we zien overal uitbraken en binnenkort ook bij ons”, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

Zaterdag werden 200.000 mensen in het district El Segria in de Catalaanse provincie Lerida in lockdown geplaatst. Zondag was de streek van A Marina in Galicië aan de beurt en werden 70.000 inwoners opnieuw in quarantaine geplaatst. In steeds meer Europese landen is er een heroplflakkering van het virus. En met de vakantie die net van start is gegaan, waarschuwen experts om voorzichtig te zijn. “Als je vertrekt, kies je best voor een bestemming niet te ver weg zodat je snel terug kan komen. Neem een mondmasker meer en vermijd gesloten ruimtes”, zegt Herman Goossens, professor microbiologie aan de UAntwerpen.

Sluiten van de zomerkampen

De heropflakkering in verschillende buurlanden baart Goossens zorgen. Hij verwacht dat er in België binnenkort ook opnieuw uitbraken zullen zijn. “Ik ben verbaasd dat er nog geen wettelijk kader of draaiboek is. We moeten een draaiboek hebben zodat we gepast kunnen reageren als mensen terugkomen uit deze gebieden met uitbraken. Het is heel dringend want we gaan steeds meer uitbraken opmerken. En dan is het belangrijk om mensen te testen en eventueel in quarantaine te plaatsen.”

“Laat ons realistisch zijn, de uitbraken komen nu overal rondom ons en we zullen dat ook bij ons zien. De zomerkampen zijn ook van start gegaan en de kans bestaat dat ze zullen moeten sluiten door nieuwe uitbraken. Het is iets dat ons ongerust maakt. En de situatie zou in de komende weken heel chaotisch kunnen worden in Europa met nog meer uitbraken. Maar het evolueert zo snel dat het moeilijk is om erop in te spelen.”