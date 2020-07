Y/Project van Belgische ontwerper Glenn Martens wint belangrijke prijs

Glenn Martens (37), sinds 2013 creatief directeur bij het Franse label Y/Project, mocht samen met de Franse ontwerpster Marine Serre de Andam-modeprijs in ontvangst nemen. Opvallend, want de Bruggeling ontving de award ook al eens in 2017.

De Andam-modeprijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Franse ministerie van Cultuur en de organisatie Defi Mode aan jong modetalent. De Belgische ontwerper Martin Margiela was in 1989 de eerste ooit die de award in ontvangst mocht nemen. Landgenoot Glenn Martens van Y/Project is nu samen met de Franse Marine Serre uitgeroepen tot winnaar van de editie van 2020.

Serre gaat naar huis met 200.000 euro en Martens met 150.000 euro, zo meldt modevakblad WWD. Opvallend is dat Martens in 2017 al eens de hoofdvogel afschoot en toen 250.000 euro ontving. Eerder werd de Bruggeling ook al uitgeroepen tot Designer of the Year tijdens de Belgian Fashion Awards 2018.

“Ik ben extreem trots dat ik de Andam-prijs voor de tweede keer in ontvangst mag nemen. Gefeliciteerd ook aan collega Marine Serre. Bedankt voor de onophoudelijke steun en de fantastische jury om in ons verhaal te blijven geloven”, schrijft Martens op Instagram.