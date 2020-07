Legendarische Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone overleden

De Italiaanse muzikant en componist Ennio Morricone, wereldwijd beroemd voor zijn prijswinnende muziek bij films, is overleden. Dat melden Italiaanse media maandag. Morricone, die 91 werd, stierf in de nacht van zondag op maandag in een ziekenhuis in Rome. Hij was er opgenomen na een val waarbij hij een dijbeenbreuk opliep.