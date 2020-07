China neemt maatregelen na uitbraak builenpest

De Chinese autoriteiten hebben de voorzorgsmaatregelen opgevoerd nadat in een stad, in de autonome regio Binnen-Mongolië, een geval van builenpest werd bevestigd.

Volgens de rapporten van de staat werd de man in quarantaine geplaatst en is zijn toestand stabiel. Maar toch werd er een waarschuwing van niveau 3 aangekondigd. Hierdoor is het verboden om te jagen op dieren die de pest kunnen veroorzaken en is het verboden deze dieren ook op te eten. Er wordt ook gevraagd om vermoedelijke gevallen te melden.