Dries Mertens en Napoli kloppen Roma dankzij banaanschot van Lorenzo Insigne

Op de dertigste speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Napoli zondag met 2-1 gewonnen van AS Roma. Dries Mertens startte op de bank bij de thuisploeg, maar mocht in de 63e minuut bij een 1-1 gelijke stand invallen. Acht minuten voor tijd zette hij mee de aanval op die Lorenzo Insigne knap afwerkte.