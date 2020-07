Straks negatief reisadvies voor risicozones? Van Ranst: “Weken voor gewaarschuwd”

Het is zover. Twee regio’s in Spanje gaan weer op slot na lokale corona-uitbraken. Hoeveel Belgen daar zitten? En wat er met Belgen moet gebeuren die er geweest zijn? Er moest zondagnamiddag in allerijl een vergadering voor worden samengeroepen. “Ik heb hier wéken voor gewaarschuwd. In dit land is iedereen bevoegd en niemand verantwoordelijk”, fulmineert viroloog Marc Van Ranst.