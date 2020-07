Harmonie Hoop in de Toekomst houdt veilige heropstart repetities

Paal

Beringen - Voor de K. Harmonie “Hoop in de Toekomst” Paal was het een hele organisatie om, met de 2m afstand voor blazers, terug met een repetitie te kunnen starten.

Na 4 maanden mocht men met de K. Harmonie “Hoop in de Toekomst” Paal opnieuw repetities houden. Niet zo eenvoudig zou blijken met de nodige 2 meter afstand voor blazers. Uiteraard ook de nodige handgels en desinfecterende middelen zodat alles op een zo veilig mogelijke wijze voor de muzikanten kon gebeuren. Twee meter afstand in een lokaal dat normaal met muzikanten al mooi gevuld is, kon plaats bieden aan 15 zittende muzikanten, 1 rechtstaande en daarbij uiteraard ook nog de dirigent. Via een doodle kon men op voorhand inschrijven. Het was alleszins een geslaagde repetitie. De muzikanten hebben hun hartje nog eens kunnen ophalen en goed gemusiceerd.

Foto’s: Ronnie B.