Mount Everest Challenge op mijnterril van Beringen

Kwaadmechelen

Ham - “Everesting” – een heuvel op- en afrijden totdat je genoeg “omhoog” bent gereden om de top van de Mount Everest te hebben bereikt. Dit wil zeggen dat je 8.848 hoogtemeters moet afgelegd hebben om deze sportieve prestatie te behalen.

Op 3 juli heeft Johan Smolders van Kwaadmechelen zich gewaagd aan deze uitdaging. De mijnterril van Beringen was het actieterrein. De lengte van de klim is 0,750 km met 55 hoogtemeters. Het gemiddelde stijgingspercentage is 7,3 %. Deze klim moest 162 keer afgelegd worden om de 8.848 hoogtemeters te bereiken. Johan is vertrokken om 4u20. De klim was niet de grootste uitdaging voor deze ervaren fietser, die reeds over een mooi palmares beschikt. Het slaaptekort en het mentale aspect waren zijn grootste vijanden. Het bovenste stuk is niet geasfalteerd, waardoor het klimmen moeizamer verliep dan verwacht. Met voldoende eten, drinken en enkele trouwe supporters is het hem gelukt deze uitdaging tot een goed einde te brengen na 20 fietsuren. Alweer een topprestatie die van de lijst kan afgevinkt worden.

Benieuwd waarmee hij ons volgend jaar weer zal verrassen.