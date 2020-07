Het had een klein feestje moeten worden, maar de eerste profkoers na de coronabreak werd helaas overschaduwd door de dood van belofte Niels de Vriendt daags voordien in Wortegem. Toch hebben de renners genoten van de Grote Prijs Vermarc, net als de wielerfans. Helaas droeg die laatste groep op kritieke plaatsen geen mondmasker en was van social distancing weinig sprake.