Davy Di Girolamo (43), een Maasmechelaar die bij liefhebbers van het Italiaanse canzone gekend is als zanger Davy Di Lamo, stapte over van Base naar Orange. Hoewel de telecomsector een easy switch belooft bij de overstap naar een andere provider, werd dat voor Davy even makkelijk als een fietstochtje over de Stelvio.