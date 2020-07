As -

De brandweer van Genk heeft zondagavond de handen vol gehad met een chaletbrand ter hoogte van de Breeërweg. Het gebouw dat middenin het bos lag, stond al in lichterlaaie toen de eerste brandweerauto’s aankwamen. Omdat het vakantiehuisje sowieso verloren was, concentreerden de brandweermannen zich op de bomen in de buurt zodat het vuur geen uitbreiding kon nemen. Ze slaagden in die opzet.