Eerste kermis na lockdown is meteen voltreffer

Lille -

De kermis in Lille, een van de eerste kermissen in de Kempen na de lockdown, was zondag al meteen een schot in de roos. Zowel bij de foorkramers als bij de bezoekers van de kermis waren er alleen maar blije gezichten te zien. De coronamaatregelen, zoals genoeg afstand houden en handen ontsmetten, nam iedereen er met plezier bij.