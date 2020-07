Duizendtal manifestanten op betoging tegen hoofddoekenverbod in hoger onderwijs

Op de Brusselse Kunstberg hebben zondag een duizendtal mensen deelgenomen aan een manifestatie tegen een hoofddoekenverbod in het hoger onderwijs. Het protest komt er na een veelbesproken arrest van het Grondwettelijk Hof, dat begin juni oordeelde dat het verbod op het dragen van zichtbare religieuze kentekens, zoals een hoofddoek, niet in strijd is met de godsdienstvrijheid of het recht op onderwijs.