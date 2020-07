Crisisvergadering over lot van Belgen die uit Spanje terugkeren

Wat moet er gebeuren met Belgen die terugkeren uit een regio die wordt getroffen door het coronavirus? Daarover vindt zondagnamiddag in allerijl een crisisvergadering plaats. Zaterdag kondigde een regio op 150 kilometer van Barcelona opnieuw een lockdown af, nadat het aantal besmettingen er stevig steeg. Er liggen verschillende pistes op tafel over wat er met Belgische toeristen moet gebeuren. Bijkomend probleem: de regering heeft geen enkel idee om hoeveel Belgen het gaat.

“Blijf twee weken in quarantaine en laat je testen”, was zaterdag het advies van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan al wie in de omgeving van de Spaanse stad Lerida is geweest ...