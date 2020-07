Red Bull dient opnieuw protest in tegen Mercedes, twee uur voor start GP Oostenrijk

Minder dan twee uur voor de start van de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk heeft Red Bull opnieuw protest ingediend tegen Mercedes. De Oostenrijkse renstal vraagt om de beslissing te herzien Lewis Hamilton niet te sanctioneren nadat hij tijdens de kwalificaties in Spielberg onvoldoende vaart minderde terwijl de gele vlag uithing.

Hamilton had zijn voet niet van het gaspedaal gehaald toen zijn ploeggenoot Valtteri Bottas even van de baan was geraakt. Hij snelde naar de tweede tijd in de kwalificaties, achter Bottas.

Vrijdag diende Red Bull ook al een klacht in tegen Mercedes. De renstal van Max Verstappen betwistte dat het veelbesproken nieuwe stuursysteem - Dual Axis Steering (DAS) - van Mercedes mag gebruikt worden. Die klacht werd echter door de Internationale Autosportfederatie (FIA) afgewezen.

De eerste GP van het seizoen gaat om 15u10 van start. (belga)