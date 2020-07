Materiaal om cannabisplantage te installeren in beslag genomen bij SLim-controles

Maaseik / Dilsen-Stokkem -

Bij de SLim-controle van afgelopen weekend in de politiezone Maasland zijn goederen om een cannabisplantage te installeren in beslag genomen. Net als een gebruikershoeveelheid drugs. Bij de controles werden 133 van de in totaal 495 gecontroleerde voertuigen geflitst. De camera stond opgesteld op de Koningin Astridlaan en de Dilserweg in Maaseik en op de Rijksweg in Dilsen-Stokkem. Twee bestuurders testten positief op drugs. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken. Er werden nog drie pv’s opgesteld voor het ontbreken van een verzekering (2) en inbreuken op de wetgeving rond tuning. Drie bestuurders kregen een onmiddellijke inning.