Dilsen-Stokkem / Maasmechelen -

Bij de politie is zaterdag even na 14 uur de melding binnengekomen dat op de Siemenslaan in Lanklaar een man stokstijf in de auto zat. De motor van de auto draaide nog, de man had de voet ook nog op het gaspedaal. De politie ging ter plaatse en vond de man in de afgesloten auto. De 50-jarige Maasmechelaar reageerde amper. Hij werd bevrijd en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn familie werd verwittigd. De auto is getakeld.