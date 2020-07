Internationale automobielfederatie FIA schenkt 1 miljoen euro voor diversiteit in motorsport

De Internationale Automobielfederatie (FIA) zal een miljoen euro schenken aan het fonds dat onlangs door de Formule 1 werd opgericht ter bevordering van de diversiteit in de sportdiscipline. Dat heeft FIA-voorzitter Jean Todt aangekondigd voor de start van de eerste GP van het F1-seizoen in het Oostenrijkse Spielberg.

Met die bijdrage wil de FIA een reeks activiteiten ondersteunen die een meer inclusieve en diverse cultuur binnen de Formule 1 en andere motorsportdisciplines moet bewerkstelligen. Zo kunnen stages gefinancierd worden voor “ondervertegenwoordigde groepen”, zodat ze “hun potentieel kunnen ontplooien en toegang krijgen tot veelbelovende carrières in de motorsport”.

“We moeten diversiteit promoten in de motorsport, en daarom hebben we beslist een miljoen euro te geven aan het nieuwe fonds opgericht door de Formule 1”, stelt Jean Todt. “Dit is een eerste stap, er zullen er nog volgen.”

Regerend F1-wereldkampioen Lewis Hamilton is de laatste weken nadrukkelijk aanwezig in het debat rond racisme en diversiteit, in het spoor van de Black Lives Matter-protesten die volgden op de dood van George Floyd in Minneapolis. Eind juni kondigde de enige zwarte rijder in de Formule 1 nog de oprichting van een organisatie (de Hamilton Commission) aan die voor meer diversiteit in de motorsportwereld moet zorgen. Ook de Formule 1 zette een initiatief op poten met een fonds voor meer diversiteit. CEO Chase Carey pompte zelf al 1 miljoen dollar (ongeveer 890.000 euro) in de stichting.

The @FIA gives one million euros in contribution to diversity in motor sport ??https://t.co/Lu8LPmrsLK — FIA (@fia) July 5, 2020

Zondag komt in Oostenrijk het zeventigste Formule 1-seizoen eindelijk op gang, na bijna vier maanden van uitstel en kalenderwijzigingen vanwege de coronacrisis. Lewis Hamilton gaat dit seizoen op jacht naar een zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher kan evenaren. (belga)