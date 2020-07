Lanaken / Maasmechelen -

In de nacht van zaterdag op zondag werd er voor de tweede nacht op rij gecontroleerd in de politiezone Lanaken/Maasmechelen. In totaal werden 164 voertuigen aan de kant gezet. Twee bestuurders bliezen positief en kregen een stuurverbod van 6 uur. Vier chauffeurs droegen geen gordel. Een passagier bleek geseind te staan voor het betekenen van een verval van recht tot sturen. Dit werd ter plaatse uitgevoerd.