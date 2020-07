Bilzen / Hoeselt / Riemst -

Bij snelheidscontroles in de politiezone zijn zaterdag 222 bestuurders geflitst. In totaal passeerden 1.640 voertuigen de camera. Die stond opgesteld op de Rode Kruislaan, de Taunusweg en de Sint-Lodewijkstraat in Bilzen, de Burgemeester Marresbaan in Riemst en de Tongersesteenweg in Hoeselt. Op de Taunusweg en de Sint-Lodewijkstraat reed een op de vijf bestuurders sneller dan toegelaten.