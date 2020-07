Nog in Bilzen en in Hoeselt werd er die nacht op foutparkeren gecontroleerd. Acht overtreders kregen een boete van 58 euro. Een man die zijn auto in Hoeselt op de stoep had staan, moet 116 euro betalen. Dat is ook de boete die een man in Bilzen kreeg voor dubbelparkeren en minder dan 3 meter doorgang.