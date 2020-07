In Groot-Brittannië zijn zaterdag de pubs en de kappers terug opengegaan. ‘Super Saturday’ was meteen groot succes, maar op sommige plekken ging het mis en werd de social distancing hélemaal vergeten.

Net als in België waren ook over het Kanaal de cafés en restaurants een hele tijd gesloten. Zaterdag mochten ze na 104 dagen terug open en daar hadden véél Britten duidelijk zin in. In het hele land kwamen ...