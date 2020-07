Paraglider kijkt rustig televisie vanuit luie zetel, meters hoog in de lucht maar zonder veiligheidsuitrusting

In de lucht vliegen terwijl je vanuit je luie zetel naar een televisiereeks zit te kijken. Het klinkt hoogst onwaarschijnlijk, maar toch is dat exact wat de paraglider Hasan Kaval donderdag heeft gedaan. De beelden die de Turk maakte tijdens zijn vlucht in Ölüdeniz maken veel indruk. Al was het ook levensgevaarlijk: de man had tijdens de stunt geen veiligheidsharnas aan.

Kaval speelde al enkele jaren met het “gekke idee”. Samen met een vriend bouwde hij de vreemde constructie, om vervolgens een team samen te brengen dat hem kon helpen bij het opstijgen. Het spannende moment maakte al snel plaats voor euforie en applaus van nieuwsgierige kijkers.

Toen hem werd gevraagd of hij niet bang was om uit de zetel te vallen, reageerde hij doodkalm. “Ik had geen angst, ik vertrouw mijn vrienden. Alles was oké.” Van zodra de zetel in de lucht hing, was er dan ook tijd voor ‘ontspanning’. Een hapje, een drankje en een aflevering van Tom & Jerry: meer had Kaval niet nodig om zich op zijn gemak te voelen. Ook de landing verliep nadien zonder problemen.

De straffe beelden gaan intussen viraal. Het gros van de kijkers is onder de indruk van de stunt, al kunnen sommigen niet begrijpen waarom Kaval geen veiligheidsmaatregelen had genomen. “Het ziet er cool uit, maar ook erg dom”, klinkt het onder meer.