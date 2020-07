Spectaculaire beelden: skydivers springen uit vliegtuig met vuurwerk aan hun voeten

Een groep skydivers heeft boven Texas een prachtige sprong uitgevoerd. De in totaal zeventien skydivers hadden een heleboel LED-lampjes en zelfs vuurwerk vastgemaakt aan hun lichaam, wat ’s nachts een visueel spektakel opleverde. “Het is een van de meest surreële dingen die ik ooit heb beleefd”, aldus instructeur Mark Wallace.

De sprong vond vorige maand plaats boven Rosharon. “De groep was opgesplitst in twee groepen: een bewegende en een statische”, vertelde Wallace. “Ik maakte deel uit van de eerste. Het is een sprong die ik voor de rest van mijn leven zal herinneren. Ik zou hem zo opnieuw willen doen!”