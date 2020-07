Gruitrodenaar Stef Peeters, ex-KRC Genk en ex-STVV, zet maandag zijn krabbel onder een contract voor drie seizoenen bij AS Eupen. Terwijl hij eigenlijk een gelukkig man was in West-Vlaanderen. Maar de Panda’s klopten aan bij Cercle en vonden snel een deal, ook bij Peeters zelf.