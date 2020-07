Vrouw van Herbert Flack plots overleden na val in Spanje: “Liefde en soulmate kwijt”

Fabienne Arras, de echtgenote van acteur Herbert Flack, is onverwacht overleden. Ze kwam donderdag om het leven door een ongelukkige val tijdens een vakantie in Spanje, zo laat de entourage van de acteur zondag weten.

“Fabienne was er niet alleen voor mij, maar voor iedereen die haar nodig had”, reageert Herbert Flack, die naar eigen zeggen zijn vrouw, liefde, soulmate, vriendin en compagnon de route is verloren. “Theater was ook haar leven. Iedereen die van ver of dichtbij iets te maken had met KNS Antwerpen - later het Toneelhuis - wist hoe gedreven en genereus Fabienne was. Een fantastische vrouw die op haar integere manier de wereld een heel stuk schoner maakte.”

De acteur vraagt het nodige respect om het verlies in stilte en sereniteit te kunnen verwerken.