In de Merodestraat in Vorst zijn in de nacht van zaterdag op zondag schoten gevallen. Daarbij zijn één dode en twee gewonden gevallen. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket van Brussel, dat een onderzoek heeft geopend. Het zou gaan om minderjarigen.

