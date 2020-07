KWB’ers zijn weer op pad met de fiets

Leopoldsburg -

Nadat de activiteiten van de KWB Leopoldsburg-Heppen een tijdlang onderbroken werden , is men terug opgestart met de fietsactiviteiten. Dat gebeurde onder meer met het project "Fit op de fiets" wat staat voor gezond bewegen, genieten van de natuur en blijven babbelen. “We startten met een rit van 40 km, elke week fietsen we 10 km verder, om dan te eindigen met 100 km . We rijden telkens met een 15-tal enthousiaste KWB’ers . Daarnaast zijn we ook opnieuw gestart met de recreatiefietstochten op woensdagavond . Dit zijn telkens ritten van 30 km met onderweg een rustmoment op een terras”, verduidelijkt gangmaker Marcel Aerts.