Chelsea-middenvelder N’Golo Kanté is out met hamstringblessure

Chelsea-middenvelder N’Golo Kanté heeft zaterdag in het slot van de thuismatch tegen Watford (3-0 zege) een lichte hamstringblessure opgelopen. Dat heeft coach Frank Lampard na afloop van de wedstrijd laten optekenen.

“Kanté heeft een klein hamstringprobleem”, zei Lampard over de Fransman. “Zondag gaat hij onder de scanner, dan zullen we weten hoe ernstig het is. Ik vermoed dat het een probleem is voor onze match van dinsdag tegen Crystal Palace.”

Het uitvallen van Kanté is een streep door de rekening van Chelsea, dat strijdt voor een Champions League-ticket. Met nog vijf speeldagen voor de boeg staan de Blues op de vierde plaats met 57 punten, op één punt van nummer drie Leicester City. Manchester United is vijfde met 55 punten. De eerste vier krijgen een Champions League-ticket, maar mogelijk komt ook de vijfde in de stand in aanmerking. Voor Manchester City dreigt immers een sanctie van twee jaar zonder Europees voetbal vanwege inbreuken op het Financial Fair Play-reglement. De Citizens tekenden wel beroep aan bij het TAS tegen deze straf. (belga)