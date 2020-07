Donald Trump claimt “overwinning” op coronavirus: “De vlammen zijn gedoofd”

De cijfers over het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus zijn er nog niet onder controle, maar toch claimt de Amerikaanse president Donald Trump dat het virus is overwonnen. Dat zei hij zaterdagavond naar aanleiding van de festiviteiten van Independence Day. In zijn toespraak had hij ook heel wat aandacht voor de protesten die nu al weken in zijn land woedden. “Net zoals we de nazi’s verslagen hebben, zijn we nu radicaal links aan het bestrijden”, zei de president.