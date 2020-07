Stephanie doet vrijwilligerswerk voor jonge vrouwen in Zuid-Afrika

Hechtel-Eksel - Na negen jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan in Australië, woont de 36-jarige Stephanie Mille uit Hechtel sinds oktober vorig jaar in Zuid-Afrika. Samen met haar Australische man Tim is zij vrijwilligster voor de christelijke organisatie Youth with a Mission. Stephanie begeleidt jonge vrouwen op geestelijk en praktisch gebied, bijvoorbeeld rond menstruatie.

“Van 2009 tot 2018 woonde ik in Australië om er te werken voor Youth with a Misson”, begint Stephanie haar verhaal. “YWAM is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met meer dan 1.000 centra in zo’n 180 landen, met wereldwijd bijna 20.000 stafmedewerkers. Ik deed er vooral aan training: ik leidde Christenen op om anderen te gaan dienen in een zendingsproject. Dat kan zowel in landbouw als gezondheidszorg zijn of in het pastoraat. Zelf heb ik ook de kans gehad om teams met jongeren op die korte zendingsreizen te leiden naar verschillende landen."

Bruiloft

Stephanie moest in 2018 uit Australië vertrekken omdat ze geen visumopties meer had na al die tijd. “Ik wist niet precies wat ik daarna ging doen, maar ik had nog steeds een hart voor de zending”, vervolgt Stephanie. “Twee weken nadat ik terug naar België verhuisd was, kwam ik Tim (mijn huidige man) tegen in Nederland op een trouw van gemeenschappelijke vrienden. Tim is van Australië maar woonde en werkte al in Kaapstad met Jeugd met een Opdracht. Beetje grappig om nooit iemand tegen te komen terwijl ik in Australië woonde, om daarna, na mijn verhuis, een Australiër tegen te komen in Nederland.” En zo begon voor Stephanie onverwacht een nieuw hoofdstuk in haar leven. In september 2019 trouwde ze met Tim en verhuisde het koppel naar Kaapstad in Zuid-Afrika.

Seksualiteit

Momenteel werkt Stephanie via YWAM aan de 'Dignity Campaign'. “Dat is een organisatie met als doel om jonge tieners te helpen in hun identiteit waardoor we hopen problemen, zoals gender based violence, in communities te helpen”, legt Stephanie uit. “Praktisch gezien helpen we jonge meisjes door hen te informeren over hun door God gegeven waarde en potentieel. In Zuid-Afrika en vele andere ontwikkelingslanden maken miljoenen meisjes hun middelbare school niet af omdat ze tijdens hun menstruatie niet over sanitaire middelen beschikken. We geven workshops waar gesproken wordt over onderwerpen zoals voorlichting, hygiëne, je identiteit en waarde, seksualiteit, enzo en we bieden hun een menstruatie-cup of wasbaar maandverband aan waardoor ze zonder onderbreking hun scholing kunnen afronden. Zeker in de corona-tijd, waar er meer werkloosheid en minder geld was voor hygiënische producten zijn deze acties nuttig. Zo hebben we net een actie afgerond waarin we 1.000 meisjes met een pakketje hebben kunnen voorzien, dit pakketje had zeep, een washandje en 3 wasbare maandverbanden.”

Steun

Een mens leeft niet van brood alleen, maar waar halen deze vrijwilligers dan hun inkomen vandaan? “Wij zendelingen zoeken een netwerk rondom ons van mensen die ons project een warm hart toedragen en ons maandelijks geldelijk willen steunen. Dat is zeker niet altijd even makkelijk en elke maand ziet er anders uit. Maar ik geloof dat God voor ons zorgt en het is fantastisch om te zien hoe Hij door andere mensen heen, elke maand opnieuw in onze noden voorziet.”