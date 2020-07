Honderden shoppers figureren voor campagne #koopTongers

Tongeren - Tijdens de Koopzondag op 5 juli speelden honderden shoppers model voor de campagne #koopTongers. Ook schepen van Economie en City Marketing Marc Hoogmartens poseerde met een delegatie voor de green screen photobooth van Meerskat.

Om de Tongerse handelaars een hart onder de riem te steken, lanceerde Stad Tongeren de campagne #koopTongers. In het Tongerse straatbeeld prijken grote blauwe borden met zinnen in het dialect als ‘Goei bròisësies!’, Dë bèstë êbbërë!’ of ‘Sjóon sjün!’.

Fotomarketing

Tijdens de Koopzondag van 5 juli werd - via fotomarketing - hierop ingespeeld met een green screen photobooth van het Tongerse bedrijf Meerskat. Shoppers konden kiezen uit de vijf campagnebeelden als achtergrond. Elke foto werd uitgeprint en kon via de tablet digitaal worden doorgestuurd. Deze foto-animatie was volledig gratis.

Naast honderden shoppers poseerde ook de Tongerse schepen van Economie en City Marketing Marc Hoogmartens met een delegatie van Unizo Tongeren, Verenigde Handelaars Tongeren Centrum (VHTC) en de Middenstandsraad voor het groene scherm.

Naast de beleving hing er ook een leuke wedstrijd aan vast. Wie de foto plaatste op Facebook met de hashtag #koopTongers maakte kans op een Ambi.kado ter waarde van 50 euro. De Stad Tongeren gaf vijf cadeaubonnen weg.

Foto’s: www.meerskat.be