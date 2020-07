Gezinsbond en Torenvrienden van Hees fietsen naar Heppeneert

Hees

Bilzen - 32 Hezenaren fietsen naar Heppeneert.

De Gezinsbond Hees en De Torenvrienden van Hees organiseerden op zaterdag 4 juli de jaarlijkse kermisfietstocht Hees-Heppeneert-Hees (90 km). 32 Hezenaren vertrokken in 2 groepen, om 8.30u en om 9.00u aan de kerk in Hees voor een trip van 45 km, grotendeels via het fietspad langs de Maas tot het bedevaartsoord Heppeneert. Ze werden er getrakteerd op koffie en vlaai.

De terugtocht verliep via As met de wind op kop. In taverne De Galliaar in Gellik was er een tussenstop met een lekkere trappist en sandwiches. De tocht eindigde in Hees met 32 tevreden Hezenaren, die al fietsend de vriendschapsbanden hebben verstevigd.