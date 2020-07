Gunter Reniers strikt Simon Mignolet als gast op Haspengouw.tv

Sint-Truiden - Op maandag 6 juli begint ‘Alle vijf op een rij!’ aan zijn vierde uitzendweek. De ‘talksoap’ van gastheer Gunter Reniers trekt al 15 weekdagen lang heel wat kijkers. Eén van de vijf zintuigen is elke dag het uitgangspunt voor een boeiend gesprek met een bekende Haspengouwer.

Gunter Reniers :”En vanaf maandag zit er inderdaad een heel bekende Haspengouwer in onze show. Simon Mignolet. Keeper bij de Rode Duivels en bij Club Brugge. We nemen de talkshow op in Theater De Roxy in Sint-Truiden. Simon is van Sint-Truiden en was al eerder in het theater. Af en toe staat zijn vader Stefaan er op de planken als amateuracteur in een komedie. Simon is dan zijn trouwste fan. Meestal zijn de rollen tussen vader en zoon omgekeerd. Simon heeft het 5 afleveringen lang over zijn leven in Engeland, zijn leven in België, zijn zoontje, zijn vrouw, de overweldigende aandacht, zijn ploeg(en) en zo veel meer.”

Luk De Boeck (Haspengouw.tv): "Simon Mignolet heeft het ook uitgebreid over zijn geboortestreek Haspengouw. Onze vzw Haspengouw.tv wil Haspengouw op een fijne manier in beeld brengen via reportages, documentaires en nu ook via ‘Alle vijf op een rij!’. Simon blijkt een ideale ambasadeur. En dat hij ook een wereldster is, dat kan alleen maar positief zijn voor de kijkcijfers."

Alle vijf op een rij! – Alle weekdagen op Haspengouw.tv, Youtube, Facebook of Instagram tot en met 4 september.