Zomerschool voor basisonderwijs kent onverhoopt succes

Lanaken -

Het OCMW-Lanaken richt gedurende twee weken in augustus een zogenaamde ‘zomerschool’ in. Dat extra onderwijs moet kinderen die het onder meer door de coronacrisis moeilijk hadden om ‘bij de les te blijven’ een duwtje in de rug geven. De zomerschool vindt plaats van maandag 10 tot en met vrijdag 21 augustus in ‘t Bieske in Gellik, de gemeentelijke basisschool in Rekem en in het cultureel centrum van Lanaken, en dat voor leerlingen van het eerste, tweede en vijfde leerjaar.