Wielerwereld in rouw: “Niels viel op in zijn eenvoud, echt een goeie gast”

“Twee weken geleden werd Niels nog volledig getest en was er niets met hem aan de hand. Tien minuten voor de start stond hij zelfs nog onnozel te doen. Dit is onbeschrijfelijk”, zegt Chris Van Durme, de voorzitter van zijn wielerclub. Volgens hem zijn ook de ouders van de overleden wielrenner compleet in shock. “We verliezen een hele goeie gast.” Hoe de jonge belofte ten val kwam, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Na een lange reanimatie overleed hij aan hartfalen.