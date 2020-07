Zondag blijft het overwegend droog, maar het zal dus vermoedelijk niet overal heel de dag droog blijven. In sommige regio’s zou de dag nog wat druilerig kunnen starten, namiddag kunnen er verspreid over Limburg enkele lichte buien vallen. Maar ook de zon zal er namiddag van tijd tot tijd doorkomen, waardoor er uiteindelijk toch maxima rond 22°C of lokaal 23°C kunnen inzitten.