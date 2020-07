Bilzen -

Zaterdag rond 14.30 uur is op de E313 tussen Bilzen en Diepenbeek een aanhangwagen van een auto losgeschoten. De aanhangwagen geladen met kistjes vol koolsla ging over de kop op het linkerrijvak. Niemand raakte gewond. Door het ongeval was er wel een tijdlang hinder voor het verkeer dat komende vanuit Tongeren richting Hasselt reed.