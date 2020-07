Zomerschool kent onverhoopt succes

Lanaken - Het OCMW-Lanaken richt gedurende twee weken in augustus een zogenaamde ‘zomerschool’ in. Dat extra onderwijs moet kinderen die het onder meer door de coronacrisis moeilijk hadden om ‘bij de les te blijven’ een duwtje in de rug geven.

De zomerschool vindt plaats van maandag 10 tot en met vrijdag 21 augustus in ‘t Bieske in Gellik, de gemeentelijke basisschool in Rekem en in het cultureel centrum van Lanaken, en dat voor leerlingen van het eerste, tweede en vijfde leerjaar.

“Op dit ogenblik zijn er reeds 127 leerlingen ingeschreven en hebben 34 vrijwilligers zich gemeld om de kinderen te begeleiden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in Gellik en Lanaken, Rekem is volzet. Dit is een onverhoopt succes en een gedroomde reactie” laat bevoegd schepen Christel Gorissen (SP.a/Groen) weten. “Als gemeente zijn we uiteraard blij en dankbaar dat zoveel Lanakense vrijwilligers zich aanboden: 23 leerkrachten uit het basisonderwijs, 8 studenten lerarenopleiding en 3 coördinatoren. Zij bieden een absolute meerwaarde aan het initiatief dat blijkbaar door de betrokken kinderen en hun ouders erg gewaardeerd wordt zoals blijkt uit het aantal inschrijvingen. We zijn vanzelfsprekend ook de scholen en met name de zorgleerkrachten dankbaar dat ze de kinderen met enige leerachterstand aangemoedigd hebben om deel te nemen.”

Omdat er nog een veertigtal plaatsen vrij zijn in Gellik en Lanaken kunnen ouders nog steeds inschrijven op tel. 089 730 706.

Alle informatie is te vinden op www.lanaken.be/zomerschool.