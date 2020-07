Stoepen wijk Termolen vernieuwd

Zonhoven - Er komen nieuwe stoepen in de wijk in Termolen. Het gaat om een investering van 470.000 euro.

Er komen nieuwe stoepen in de in de Heivinkstraat, de Eksterstraat, de Leeuwerikstraat, de Lijsterstraat, de Roerdompstraat en de Vlasbergweg. Op verschillende plaatsen zijn de tegels verzakt en moeten er regelmatig herstellingen gebeuren. De oorzaak is een slecht uitgevoerde aansluiting van de woningen en de waterslokkers op de riolering toen de straat destijds werd aangelegd. Het is de bedoeling dat de bestaande stoepen eerst worden opgebroken en de waterslokkers worden vernieuwd. De woningen krijgen eveneens twee nieuwe huisaansluitputjes, één voor rioolwater en één voor regenwater. “De oude betonnen tegels worden vervangen door nieuwe betonstraatstenen. De werken zouden dit najaar nog plaats moeten vinden,” zegt schepen Johan Schraepen (Open Vld). De gemeente neemt samen met Fluvius de straten onder handen. De kostprijs bedraagt in totaal bijna 470.000 euro.