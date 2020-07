Stef Peeters op weg naar Eupen

Geen Stef Peeters op het wedstrijdblad bij Cercle Brugge. De vereniging speelt op dit moment de eerste oefenmatch van het seizoen tegen Zulte Waregem maar de Limburger ontbreekt. Peeters had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de ultieme redding van Cercle eind vorig seizoen en scoorde de beslissende goal in de 93ste minuut tegen KV Mechelen. Cercle won zo met 3-2 en achteraf bleek dat hét kantelmoment in de strijd om het behoud.