Geen Hazard in selectie Real Madrid: “Ik hoop dat hij einde seizoen haalt”

Real Madrid kan zondag in de belangrijke uitwedstrijd bij Athletic Bilbao op de 34e speeldag in la Liga geen beroep doen op Eden Hazard. De Rode Duivel trainde zaterdag niet mee met de groep en zit niet in de selectie, zo bevestigde Real-coach Zinédine Zidane zaterdag op het persmoment daags voor de wedstrijd.

De Real-coach hoopt dat Hazard zo snel mogelijk terug is, maar bouwt toch voorzichtigheid in want hij wil het “dag per dag” bekijken. “We willen vooral geen risico’s nemen”, bekende de wereldkampioen ...