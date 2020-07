Marc Van Ranst: “Belgen vanuit Catalonië gaan best in quarantaine”

Belgen die onlangs in Catalonië waren, gaan best in quarantaine. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst nu een Catalaanse provincie een nieuwe lockdown heeft afgekondigd na een corona-uitbraak. “Probleem: er is geen wettelijke basis om zo’n quarantaine op te leggen”, reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “We zijn dezelfde fout aan het maken”, zegt Van Ranst.