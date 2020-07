Houdini is er niets tegen: husky moet en zal ontsnappen uit ren

Hoe ontsnap je uit een afgesloten ruimte? Copper, een 3-jarige Siberische husky, geeft een perfecte demonstratie. Alsof hij de Houdini onder de honden is, wringt hij zijn harige lijf door een kleine opening van het poortje van zijn ren.

Copper zat in de ren omdat hij zich ’s nachts misdroeg. Dat hij toch probeerde te ontsnappen, maakte eigenaar Annie Darika uiteindelijk niet zoveel uit: “Het is zo grappig als Copper ergens uit probeert te ontsnappen. Hij is al niet de magerste hond en als hij dan door zo’n klein gat kruipt, is dat eigenlijk enkel maar te bewonderen.”