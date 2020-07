Na jaren aanslepen: Heusden-Zolder krijgt overdekte wielerpiste van 21 miljoen euro

Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder is zaterdag het startschot gegeven voor een nieuwe velodroom in Vlaanderen, waar ook internationale kampioenschappen kunnen plaatsvinden. Na lang aanslepen is het financieringsmodel rond en is een consortium aangeduid om de plannen uit te voeren tegen 2023. Het prijskaartje bedraagt ruim 21 miljoen euro. “Dit is een fantastisch hefboomproject dat zowel de Vlaamse topsport als de breedtesport naar een hoger niveau tilt”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).