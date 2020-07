Mama tovert oude trampoline om in zwembad, en het kostte haar amper 40 euro

De zomer is in het land, dus is een duik in het zwembad voor velen een welgekomen verfrissing. Maar wat als je er geen in je tuin hebt staan? Daar heeft Samantha Ritchie wat op gevonden. Het enige dat de moeder nodig had: een oude trampoline, een groot zeildoek, veel folie en wat creativiteit. En dat allemaal voor een zeer betaalbare prijs.